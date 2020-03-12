Эксперты рассказали, сколько россияне тратят за один день за границей

"Среди массовых направлений Италия и США стали странами, где были зафиксированы самые высокие ежедневные расходы туристов. Самые незначительные ежедневные траты пришлись на Болгарию, Турцию и Грузию", - отмечается в исследовании Сбербанка. В 2019 году отдых в Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции обходился в два раза дороже Кипра, Чехии, Грузии и Турции. При этом из-за снижения курса доллара и евро к рублю туристы сэкономили в 2019 году более 7 миллиардов рублей и стали чаще путешествовать в более дорогие страны, говорится в сообщении.