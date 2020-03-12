Эксперты рассказали, сколько россияне тратят за один день за границей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские туристы в среднем тратят за один день в зарубежных странах 5575 рублей, подсчитал Сбербанк в рамках проекта "СберДанные".
"Типичные (медианные) расходы в течение дня за рубежом составили 5575 рублей. Это не всегда траты одного человека, поскольку во время семейных путешествий операции часто осуществляются с использованием одной карты, но ею оплачиваются товары и услуги для нескольких туристов", - отмечается в исследовании Сбербанка.
Совокупные расходы россиян в зарубежных поездках летом 2019 года составили 128,7 миллиарда рублей, а в новогодний период (с 15 декабря 2019 года по 15 января текущего года) — 30,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в исследовании учитывались расходы туристов внутри страны пребывания, а стоимость авиабилетов и проживание в отеле не учитывались.
"Среди массовых направлений Италия и США стали странами, где были зафиксированы самые высокие ежедневные расходы туристов. Самые незначительные ежедневные траты пришлись на Болгарию, Турцию и Грузию", - отмечается в исследовании Сбербанка. В 2019 году отдых в Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции обходился в два раза дороже Кипра, Чехии, Грузии и Турции. При этом из-за снижения курса доллара и евро к рублю туристы сэкономили в 2019 году более 7 миллиардов рублей и стали чаще путешествовать в более дорогие страны, говорится в сообщении.
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Сбербанк отмечает заметный рост туристической активности россиян в 2019 году. Число туристов в летний сезон увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а на зимних каникулах прирост составил 11,1% в годовом выражении. Самым популярным летним направлений среди российских туристов стала Турция, на нее пришлось около 15,6% туристического потока из России.
Согласно данным исследования, из-за коронавируса турпоток из РФ в Китай снизился практически до нуля, а сейчас россиян в КНР на 93% меньше, чем год назад. "После длинных выходных, приуроченных к 23 февраля, также начало быстро падать количество поездок в Европу. Здесь антирекорд, очевидно, у Италии. По оценке Сбербанка, сокращение числа туристов из России на конец февраля составило 28%. Предварительные расчеты показывают, что в первые дни марта ситуация продолжила ухудшаться", - говорится в сообщении.