Сирийский посол рассказал об изучении русского языка в стране

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Русский язык сегодня - основной иностранный в школах Сирии, в текущем году его изучают 22 тысячи школьников, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Сирийцы, безусловно, очень хотят изучать русский язык, особенно молодежь. И особенно после того, как наш президент учредил специальную программу изучения русского языка в начальных классах. Сегодня это основной и первый иностранный язык в наших школах. В этом году его изучают 22 тысячи школьников", - сказал посол.
Кроме того, по его словам, в Государственном сирийском университете в Дамаске открыли кафедру изучения русского языка. "Но по-настоящему важным я считаю то, что президент выделил участок 10 тысяч квадратных метров так же в Дамаске и передал эту землю Императорскому православному палестинскому обществу, чтобы основать на этом месте Российский университет. Так что хочу вам сказать, что наши культурные отношения достигли такого же высокого уровня, что и политические и военные отношения", - пояснил Хаддад.
Он отметил, что проект Дипломатической академии тоже очень важен - он откроет дополнительные возможности для сотрудничества.