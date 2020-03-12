Сирийский посол рассказал об изучении русского языка в стране

"Сирийцы, безусловно, очень хотят изучать русский язык, особенно молодежь. И особенно после того, как наш президент учредил специальную программу изучения русского языка в начальных классах. Сегодня это основной и первый иностранный язык в наших школах. В этом году его изучают 22 тысячи школьников", - сказал посол.