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Сирийский посол отметил гостеприимство россиян
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РИА Новости

Сирийский посол отметил гостеприимство россиян

12:10 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посол САР в РФ Рияд Хаддад отметил гостеприимство россиян и рассказал о своих любимых блюдах русской кухни.
"На самом деле, я посетил огромное количество мест в Москве, да и в других российских городах. Увидел множество достопримечательностей, культурных памятников, и везде я встречал невероятное гостеприимство, видел высокую нравственность российского народа", - сказал посол в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
Он также добавил, что по этой причине он любит и стремится путешествовать, посещать как можно больше мест.
"Что касается русской кухни, то скажу вам, что это, безусловно, очень богатая кухня, и это отражает богатство русской культуры. Больше всего мне нравится у вас суп борщ, а еще знаменитые русские пельмени, которые я люблю со сметаной. Ну и, конечно, известный во всем мире салат оливье", - рассказал Хаддад.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
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