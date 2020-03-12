Сирийский посол отметил гостеприимство россиян

Он также добавил, что по этой причине он любит и стремится путешествовать, посещать как можно больше мест.

"Что касается русской кухни, то скажу вам, что это, безусловно, очень богатая кухня, и это отражает богатство русской культуры. Больше всего мне нравится у вас суп борщ, а еще знаменитые русские пельмени, которые я люблю со сметаной. Ну и, конечно, известный во всем мире салат оливье", - рассказал Хаддад.