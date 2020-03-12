Сирийский посол отметил гостеприимство россиян

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посол САР в РФ Рияд Хаддад отметил гостеприимство россиян и рассказал о своих любимых блюдах русской кухни.
"На самом деле, я посетил огромное количество мест в Москве, да и в других российских городах. Увидел множество достопримечательностей, культурных памятников, и везде я встречал невероятное гостеприимство, видел высокую нравственность российского народа", - сказал посол в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
Он также добавил, что по этой причине он любит и стремится путешествовать, посещать как можно больше мест.
"Что касается русской кухни, то скажу вам, что это, безусловно, очень богатая кухня, и это отражает богатство русской культуры. Больше всего мне нравится у вас суп борщ, а еще знаменитые русские пельмени, которые я люблю со сметаной. Ну и, конечно, известный во всем мире салат оливье", - рассказал Хаддад.