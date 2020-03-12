Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-12T12:10+0300
https://ria.ru/20200312/1568480574.html
На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет
https://cdn21.img.ria.ru/images/155484/00/1554840031_68:270:1237:927_1036x0_80_0_0_58d016ee3ae9a8d734c76a0ae70d2247.jpg
РИА Новости

На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет

12:10 12.03.2020
8640
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, NASAНептун увлекает за собой малые тела
Нептун увлекает за собой малые тела
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, NASA
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы. Астрономы предполагают, что в этой зоне может скрываться и гипотетическая Девятая планета. Пока ее поиски не увенчались успехом, но зато были найдены 139 ранее неизвестных малых планетных тел. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.
В Солнечной системе насчитывается восемь больших планет. Самая дальняя из них, Нептун, находится от Солнца в 30 раз дальше, чем Земля, то есть на расстоянии 30 астрономических единиц (а.е.). За орбитой Нептуна располагается так называемый пояс Койпера, состоящий из большого количества более мелких космических тел, самым крупным из которых является карликовая планета Плутон, которая до 2006 года считалась полноценной планетой, но потом была переведена в категорию малых планет, к которой, помимо карликовых планет, относятся еще и астероиды.
Всего на сегодняшний день в пояс Койпера и за его пределами выявлено около 3000 транснептуновых объектов (ТНО), относящихся к категории малых планет, и этот список постоянно пополняется. Тем не менее, открытие, о котором идет речь, — выдающееся. Не только потому, что сразу были обнаружены 139 новых объектов, но и потому, что сделано это было необычным способом, разработанным учеными из проекта Обзор темной энергии (Dark Energy Survey — DES).
Главной задачей DES, продолжавшегося с августа 2013 года по январь 2019 года, было изучение природы темной энергии, однако степень глубины, широты и точности обзора неба в рамках этого проекта оказалась полезной для определения далеких малых планет. Специализированные измерения инфракрасного и ближнего инфракрасного излучения в южной части неба проводились каждые час или два. Прежде всего, изучались такие объекты, как сверхновые и скопления галактик, чтобы попытаться рассчитать ускорение расширения Вселенной, которая, как считается, находится под влиянием темной энергии. Но ученым удалось отследить и более мелкие движущиеся объекты, отделив их от далеких звезд, остающихся относительно статичными.
Так в представлении художника выглядит экзопланета WASP-76b. В центре рисунка - граница вечерней зоны, где день переходит в ночь
11 марта, 19:03РИА Наука
Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
"Специальные исследования позволяют увидеть движения объектов, и отследить их, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) из Пенсильванского университета. — Одна из ключевых вещей, которые мы сделали, заключалась в том, что мы нашли способ восстановить эти движения".
Используя данные DES, авторы собрали координаты 7 миллиардов возможных объектов, обнаруженных программой, сигнал которых был выше уровня фона. Затем, наблюдая за ними в течение некоторого времени, исследователи удалили из списка те объекты, которые оставались статичными.
"У нас был этот список кандидатов, а затем мы должны были убедиться, что наши кандидаты действительно являются реальными вещами", — говорит Бернардинелли.
В результате было обнаружено 316 транснептуновых объектов, 139 из которых были выявлены впервые. Большинство из них расположены в диапазоне от 30 до 90 а.е. от Солнца, но есть и 7 экстремально удаленных ТНО, находящихся на расстоянии более 150 а.е. Если эти малые планеты будут подтверждены, они станут самыми удаленными объектами Солнечной системы. Для сравнения, орбита Плутона находится в 40 а.е. от Солнца.
Теперь, когда проект DES завершен, исследователи повторно проводят анализ всего набора данных, на этот раз с более низким порогом обнаружения объектов. Авторы ожидают, что в ближайшем будущем будут найдены еще примерно 500 новых ТНО и, возможно, среди них окажется неуловимая Девятая планета, наличие которой предсказано астрономами по распределению орбит транснептуновых объектов.
"Существует множество идей о планетах-гигантах, которые раньше были в Солнечной системе и которых уже нет, или о массивных планетах, которые находятся далеко и слишком слабы, чтобы их заметить", — говорит еще один автор исследования, профессор Гари Бернштейн (Gary Bernstein) из Пенсильванского университета.
Снимок Гигеи
28 октября 2019, 19:18РИА Наука
Ученые нашли шестую карликовую планету в Солнечной системе
4124002
Обсудить 0
РИА НаукаКосмоссолнечная системафизикаОткрытия - РИА НаукаКосмос - РИА НаукаПенсильванский университет
Рекомендуем
Так в представлении художника выглядит экзопланета WASP-76b. В центре рисунка - граница вечерней зоны, где день переходит в ночь
Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Расстояние от Земли до Солнца
Тихая обитель? Где лучше всего жить в Галактике
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин назвал причины переноса российско-европейской миссии ExoMars
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур
На Байконуре образовалась очередь на запуск из кораблей "Прогресс"
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Восход Солнца из космоса.
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Кадр из фильма 007: Спектр
Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния