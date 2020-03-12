Сирия благодарит Россию, Иран и Китай за помощь в борьбе с терроризмом

"Международное сообщество должно поддержать нашу страну в борьбе с терроризмом, они должны сочувствовать нашему народу. Прежде всего, мы благодарим вашу страну, Россию, Иран, Китайскую Народную Республику, да и другие страны", - заявил Хаддад.