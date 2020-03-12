Сирия благодарит Россию, Иран и Китай за помощь в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сирия благодарит Россию, Иран, Китай и другие страны за помощь в борьбе с терроризмом, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Международное сообщество должно поддержать нашу страну в борьбе с терроризмом, они должны сочувствовать нашему народу. Прежде всего, мы благодарим вашу страну, Россию, Иран, Китайскую Народную Республику, да и другие страны", - заявил Хаддад.