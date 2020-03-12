Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T12:09+0300
https://ria.ru/20200312/1568480470.html
Турция не соблюдает договоренности, заявил сирийский посол
https://cdn23.img.ria.ru/images/129464/90/1294649054_0:141:3076:1871_1036x0_80_0_0_cb80c20f606567e3f9fedb3123c3a20e.jpg
РИА Новости

Турция не соблюдает договоренности, заявил сирийский посол

12:09 12.03.2020
610
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Турция не соблюдает ни астанинские, ни сочинские договоренности, Сирия сама борется с террористами при поддержке союзников, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
Как заявил Хаддад, Сирия всегда придерживалась договорённостей в том, что касалось режима прекращения огня и таких документов, как астанинское соглашение.
Сирийские военные в провинции Алеппо
Вчера, 06:10Война в Сирии
В Сирии военные обнаружили тюрьму в освобожденном городе

"Но сегодня мы видим, что террористические группировки игнорируют эти договорённости. Они атакуют позиции и сирийской армии, и российских военных, в том числе базу Хмеймим, орудуют в зонах деэскалации. Турция, как страна-гарант астанинского процесса, не соблюдает ни эти соглашения, ни сочинские договорённости. Что касается сочинских договорённостей – то прошло уже полтора года, а Турция до сих пор никак не разграничила террористов и так называемую мирную оппозицию. Турция также должна была освободить трассы М4 и М5 между Дамаском и Алеппо и Латакией, но ничего этого не было сделано", - сказал посол.

Таким образом, отметил он, сирийская армия сама начала освобождать свою землю от террористических формирований.
"И, безусловно, нас поддерживают наши друзья и союзники. Нам уже удалось освободить порядка двух тысяч квадратных километров территории в тех районах страны. Освободили мы и автомагистрали", - отметил Хаддад.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
11 марта, 11:27Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
10 марта, 15:44Обострение ситуации в Идлибе
США могут предоставить Турции дополнительную помощь в Сирии
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
1101110
Обсудить 0
Обострение ситуации в ИдлибеРоссияТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Сирийский посол оценил соглашение Турции и России по Идлибу
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Сирия благодарит Россию, Иран и Китай за помощь в борьбе с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Нефтяная скважина в Сирии
Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями
Турецкий танк в городе Сармин в провинции Идлиб
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Республики в РФ Рияд Хаддад
Эрдоган шантажирует Европу темой беженцев, заявил сирийский посол
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад на заседании Совета Федерации РФ
Запад искусственно создал курдскую проблему в Сирии, заявил посол
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД заявил о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Сирийский посол рассказал об изучении русского языка в стране
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Сирийский посол отметил гостеприимство россиян
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния