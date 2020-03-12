Турция не соблюдает договоренности, заявил сирийский посол

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Турция не соблюдает ни астанинские, ни сочинские договоренности, Сирия сама борется с террористами при поддержке союзников, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".

Как заявил Хаддад, Сирия всегда придерживалась договорённостей в том, что касалось режима прекращения огня и таких документов, как астанинское соглашение.

"Но сегодня мы видим, что террористические группировки игнорируют эти договорённости. Они атакуют позиции и сирийской армии, и российских военных, в том числе базу Хмеймим, орудуют в зонах деэскалации. Турция, как страна-гарант астанинского процесса, не соблюдает ни эти соглашения, ни сочинские договорённости. Что касается сочинских договорённостей – то прошло уже полтора года, а Турция до сих пор никак не разграничила террористов и так называемую мирную оппозицию. Турция также должна была освободить трассы М4 и М5 между Дамаском и Алеппо и Латакией, но ничего этого не было сделано", - сказал посол.

Таким образом, отметил он, сирийская армия сама начала освобождать свою землю от террористических формирований.

"И, безусловно, нас поддерживают наши друзья и союзники. Нам уже удалось освободить порядка двух тысяч квадратных километров территории в тех районах страны. Освободили мы и автомагистрали", - отметил Хаддад.

Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб . По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.