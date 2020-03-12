Сирийский посол оценил соглашение Турции и России по Идлибу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и Турцией по Сирии может положительно сказаться на ситуации в стране, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Что касается протокола, то мы в Сирии видим, что этот протокол, заключённый между Россией и Турцией, безусловно, может положительно сказаться на ситуации в Сирии, на населении страны, как и заявил наш лидер Башар Асад в телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным сразу после его подписания", - сказал посол.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.