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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T12:07+0300
https://ria.ru/20200312/1568480272.html
Сирийский посол оценил соглашение Турции и России по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/152092/44/1520924416_0:90:2978:1765_1036x0_80_0_0_ca057860dab1400cd8bde5bcc37385c9.jpg
РИА Новости

Сирийский посол оценил соглашение Турции и России по Идлибу

12:07 12.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и Турцией по Сирии может положительно сказаться на ситуации в стране, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
"Что касается протокола, то мы в Сирии видим, что этот протокол, заключённый между Россией и Турцией, безусловно, может положительно сказаться на ситуации в Сирии, на населении страны, как и заявил наш лидер Башар Асад в телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным сразу после его подписания", - сказал посол.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Республики в РФ Рияд Хаддад
Вчера, 12:00Обострение ситуации в Идлибе
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В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Риад ХаддадДипломатическая академия МИД РФСирияАлександр ЯковенкоВ мире
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