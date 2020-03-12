Сирийский посол оценил соглашение Турции и России по Идлибу

"Что касается протокола, то мы в Сирии видим, что этот протокол, заключённый между Россией и Турцией, безусловно, может положительно сказаться на ситуации в Сирии, на населении страны, как и заявил наш лидер Башар Асад в телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным сразу после его подписания", - сказал посол.