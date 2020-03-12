Китай будет укреплять сотрудничество с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Китай будет усиливать сотрудничество с ВОЗ и другими странами для того, чтобы помочь в борьбе с распространением эпидемии коронавируса , которую ВОЗ уже объявила пандемией, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Китайская сторона будет и дальше придерживаться открытой, прозрачной и ответственной позиции относительно глобальной безопасности в сфере здравоохранения, будет усиливать сотрудничество с ВОЗ и заинтересованными странами и регионами, чтобы внести вклад в общую борьбу с эпидемией", - заявил на брифинге Ми Фэн.

По его словам, вчера ВОЗ заявила, что у нынешней эпидемии уже есть характеристики пандемии, и подчеркнула, что эта эпидемия уже пандемия, чтобы призвать страны взять больше политических обязательств и использовать больше ресурсов для изменения тенденции эпидемии.

"С начала эпидемии китайская сторона приняла самые всесторонние, самые строгие меры для контроля и профилактики эпидемии, выиграла драгоценное время для других регионов внутри страны и для других стран. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в мире стремительно меняется, китайская сторона внимательно следит за этим, мы понимаем то давление, которое каждое государство испытывает из-за мер по профилактике и контролю эпидемии", - добавил чиновник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.