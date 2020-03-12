В МИД Китая осудили попытки США обвинить Пекин в коронавирусе

Гэн Шуан отметил, что О'Брайен обвинил Китай в попытках скрыть информацию о болезни, "но мир знает, что Китай обнародовал информацию в открытой и транспарентной манере, в рекордные сроки определил патоген и поделился последовательностью генома с ВОЗ и другими странами, включая США".