Туротрасль Турции ожидает от властей поддержки из-за коронавируса

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Туристическая отрасль Турции, которая переживает кризис в связи с пандемией коронавируса, ожидает от правительства мер поддержки, заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

Как ранее заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, власти страны для борьбы с распространением коронавируса предложили отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля.

"Мы чувствуем на себе последствия переживаемого в мире кризиса из-за пандемии коронавируса. Туристические организации нашей страны направили вчера коллективное письмо в министерство культуры и туризма Турции с просьбой о поддержке, — сказал собеседник агентства. — Сегодня должна состояться встреча министров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на которой, как ожидается, будет принят план действий для поддержки туристического сектора страны".