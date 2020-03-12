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Туризм
2020-03-12T12:45+0300
https://ria.ru/20200312/1568479235.html
Туротрасль Турции ожидает от властей поддержки из-за коронавируса
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РИА Новости

Туротрасль Турции ожидает от властей поддержки из-за коронавируса

12:45 12.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Туристическая отрасль Турции, которая переживает кризис в связи с пандемией коронавируса, ожидает от правительства мер поддержки, заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
Как ранее заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, власти страны для борьбы с распространением коронавируса предложили отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля.
"Мы чувствуем на себе последствия переживаемого в мире кризиса из-за пандемии коронавируса. Туристические организации нашей страны направили вчера коллективное письмо в министерство культуры и туризма Турции с просьбой о поддержке, — сказал собеседник агентства. — Сегодня должна состояться встреча министров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на которой, как ожидается, будет принят план действий для поддержки туристического сектора страны".
Он добавил, что на данный момент ситуация неопределенная, и о конкретных мерах поддержки туристического сектора пока говорить рано.
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ТуризмКоронавирус Covid-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмТурция
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