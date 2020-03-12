RT France войдет в пакет каналов французского оператора Canal+

"Я думаю, что это создаёт проблему для демократии, особенно во Франции, более того, это проблема для государства и для журналистов, потому что под видом журналистики некоторые пытаются влиять как на демократические дебаты, так иногда и на выборы", - заявил он в ходе интервью Bfm.tv.