RT France войдет в пакет каналов французского оператора Canal+

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Телеканал RT France с 18 марта начнет вещание в пакете одного из крупнейших французских операторов Canal+.
Кроме того, до конца апреля доступ к телеканалу получат и пользователи мобильного приложения myCANAL.
"Мы уверены, что пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента RT France, иной взгляд на события и оригинальные программы, которые уже получили высокую оценку нашей аудитории", — отметила руководитель RT France Ксения Фёдорова.
У абонентов Canal+ появится возможность увидеть новостные выпуски с известной ведущей Стефани де Мюрю, документальные фильмы, геополитическую программу с бывшим главой службы экономической разведки Франции Аленом Жюйе и другие шоу.
Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О назвал включение RT France в пакет Canal+ проблемой для страны.
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"Я думаю, что это создаёт проблему для демократии, особенно во Франции, более того, это проблема для государства и для журналистов, потому что под видом журналистики некоторые пытаются влиять как на демократические дебаты, так иногда и на выборы", - заявил он в ходе интервью Bfm.tv.
"С приходом в галактику Canal+ RT определенно выходит из тени, тем более потому, что канал теперь является частью новостного блока Canal+", - считает Александра Аккун, журналист, специализирующийся на новостях СМИ.
Национальный секретарь профсоюза FO Medias назвал включение RT в пакет Canal+ "отличной новостью".
"Это побуждает меня возобновить мою подписку. Браво командам за отличную работу!", - написал он в твиттере.
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