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Власти смогут обеспечить индексацию пособий и выплат, заявил Мишустин
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РИА Новости

Власти смогут обеспечить индексацию пособий и выплат, заявил Мишустин

11:47 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсий
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти РФ имею возможности для проведения социально-ориентированной политики, в том числе способны обеспечить запланированную индексацию пособий и выплат, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"У нас есть все возможности для проведения социально-ориентированной государственной политики, которая основана на потребностях людей и нацелена на повышение качества и уровня жизни, в том числе для того, чтобы обеспечить индексацию пособий и выплат соответственно того, что было запланировано", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
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