Власти смогут обеспечить индексацию пособий и выплат, заявил Мишустин

"У нас есть все возможности для проведения социально-ориентированной государственной политики, которая основана на потребностях людей и нацелена на повышение качества и уровня жизни, в том числе для того, чтобы обеспечить индексацию пособий и выплат соответственно того, что было запланировано", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.