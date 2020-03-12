В Киргизии запретили массовые мероприятия из-за риска коронавируса

"Правительство ввело временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев", - заявил представитель пресс-службы.

Как сообщается, в указе физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг и общественного питания, рекомендовано воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях до снятия временного ограничения. А также установить санитайзеры и очистители воздуха в помещениях и залах.