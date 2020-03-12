В Австрии закрыли крупнейшие музеи из-за коронавируса

Галерея Альбертина в Вене, Австрия, закрытая в целях предотвращения с распространения коронавируса. 11 марта 2020

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Правительство Австрии объявило, что из-за вспышки коронавируса в стране ввели новые ограничения на проведение массовых мероприятий. Так, крупнейшие музеи страны с 11 марта временно закрылись, Правительство Австрии объявило, что из-за вспышки коронавируса в стране ввели новые ограничения на проведение массовых мероприятий. Так, крупнейшие музеи страны с 11 марта временно закрылись, сообщает Art News.

Меры коснулись галереи Альбертина, музея истории искусств, Хундертвассера, Леопольда, а также трех площадок во дворце Бельведер.

"Мы надеемся, что скоро сможем вернуться к привычному режиму и надеемся, что в конце мая у нас получится представить новую выставочную программу", — прокомментировал представитель музея Леопольда.

Музеи современного искусства в Зальцбурге и Вене, а также музейный комплекс Universalmuseum Joanneum остались открытыми. Но в этот период единовременно посетить выставки смогут не более 100 гостей.

Дом искусств в Брегенце и музей современного искусства в Линце не ограничивают количество посетителей. Но представители обеих площадок уточнили, что будут строго следовать предписаниям и, при необходимости, отменят запланированные события.