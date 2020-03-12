В Камбодже еще два человека заразились коронавирусом на круизном судне

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты в Камбодже выявили заражение новым коронавирусом у пожилых британцев, которые находились на круизном судне Viking Cruise Journey, где ранее уже выявили женщину с коронавирусом, сообщает местная газета Khmer Times со ссылкой на минздрав.
Ранее газета Phnom Penh Post со ссылкой на минздрав сообщала, что во вторник в Камбодже был зафиксирован третий случай нового коронавируса: заболела 65-летняя британка. Выяснилось, что она заразилась от вьетнамской женщины, вместе с которой ранее летела из Лондона в Ханой. По прибытии во Вьетнам она села на небольшое круизное судно Viking Cruise Journey и из вьетнамского Хошимина прибыла в Камбоджу. На этом корабле находятся люди из США, Британии, Канады, Нидерландов, Вьетнама, Мьянмы и Камбоджи. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения на этом судне достигло трех.
"Тесты, которые провел Институт Пастера, показали положительный результат на COVID-19 у 73-летнего британца и его 69-летней жены", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует издание.
Камбоджийский минздрав добавил, что пожилая британская пара находится на карантине в больнице города Кампонгтям, в порту которого стоит судно. При этом члены экипажа и 61 пассажир, тесты которых на COVID-19 дали отрицательный результат, также находятся на карантине.
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Агентство Синьхуа отмечает, что на данный момент в Камбодже выявлено пять случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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