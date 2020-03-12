В Хабаровском крае депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

ХАБАРОВСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательной думы Депутаты законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании в четверг большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ , сообщил РИА Новости представитель думы.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Поправки поддержаны большинством голосов. Из 27 депутатов "за" проголосовали 23, "против" – один, трое воздержались", - сказал собеседник агентства.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.