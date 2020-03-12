Феминистки и коронавирус не помешают концерту Lindemann в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Концерт группы Lindemann с участием вокалиста группы Rammstein Тиля Линдеманна, запланированный в Новосибирске на 17 марта, пройдет по плану без каких-либо изменений, сообщил РИА Новости в четверг организатор концерта, руководитель агентства "Concert54" Алексей Уткин.

"У нас ничего никто не будет разбивать (концерт на две части). Количество зрителей у нас будет вмещаться в рамки 5 тысяч человек. Концерт состоится, мы к нему активно готовимся и ждем 17 марта", - сказал собеседник агентства.

Уткин также сообщил, что организаторы концерта не считают нужным реагировать на заявления общественников, которые ранее просили отменить концерт. "У нас все в рамках закона. Активисты постоянно активизируются, но у них свои дела, а у нас свои", - добавил он.

На прошлой неделе новосибирские феминистки в своем паблике соцсети "ВКонтакте" разместили обращение к мэру города, в котором просили запретить концерт Линдеманна в МВК "Новосибирск экспоцентр".

Причиной называется то, что музыкант снял порнографическое видео с участием российских фанаток, использовав девушек без их ведома "для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии". До этого в феврале житель Новосибирска Роман Котик также потребовал от мэра запретить концерт Линдеманна, который, "пропагандирует разврат и насилие". Градоначальник отвечал, что у него нет полномочий, чтобы запрещать концерты.