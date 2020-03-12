Феминистки и коронавирус не помешают концерту Lindemann в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Концерт группы Lindemann с участием вокалиста группы Rammstein Тиля Линдеманна, запланированный в Новосибирске на 17 марта, пройдет по плану без каких-либо изменений, сообщил РИА Новости в четверг организатор концерта, руководитель агентства "Concert54" Алексей Уткин.
"У нас ничего никто не будет разбивать (концерт на две части). Количество зрителей у нас будет вмещаться в рамки 5 тысяч человек. Концерт состоится, мы к нему активно готовимся и ждем 17 марта", - сказал собеседник агентства.
Уткин также сообщил, что организаторы концерта не считают нужным реагировать на заявления общественников, которые ранее просили отменить концерт. "У нас все в рамках закона. Активисты постоянно активизируются, но у них свои дела, а у нас свои", - добавил он.
На прошлой неделе новосибирские феминистки в своем паблике соцсети "ВКонтакте" разместили обращение к мэру города, в котором просили запретить концерт Линдеманна в МВК "Новосибирск экспоцентр".
Причиной называется то, что музыкант снял порнографическое видео с участием российских фанаток, использовав девушек без их ведома "для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии". До этого в феврале житель Новосибирска Роман Котик также потребовал от мэра запретить концерт Линдеманна, который, "пропагандирует разврат и насилие". Градоначальник отвечал, что у него нет полномочий, чтобы запрещать концерты.
Ранее сообщалось, что запланированный на 15 марта концерт группы Lindemann в Москве в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете мероприятий в столице с участием более 5 тысяч человек состоится дважды. Указ был подписан для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ранее российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных и развлекательных.