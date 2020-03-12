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Мишустин призвал с пониманием отнестись к мерам против коронавируса
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РИА Новости

Мишустин призвал с пониманием отнестись к мерам против коронавируса

11:34 12.03.2020 (обновлено: 12:13 12.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к упреждающим мерам, которые принимаются для противодействия коронавирусу.
"Главное для нас - это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве ", - сказал он на заседании правительства.
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