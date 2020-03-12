Мишустин призвал с пониманием отнестись к мерам против коронавируса

"Главное для нас - это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве ", - сказал он на заседании правительства.