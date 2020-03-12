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Мишустин оценил последствия коронавируса для экономики
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РИА Новости

Мишустин оценил последствия коронавируса для экономики

11:32 12.03.2020 (обновлено: 12:48 12.03.2020)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не только экономика РФ испытывает влияние последствий коронавируса, мировая экономика в связи с этим может потерять полпроцента ВВП.
"Сейчас не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. По оценке международных организаций, только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять полпроцента ВВП ", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику
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