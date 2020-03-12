Мишустин оценил последствия коронавируса для экономики

"Сейчас не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов. По оценке международных организаций, только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять полпроцента ВВП ", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.