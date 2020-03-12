Ситуация в экономике под контролем, заявил Мишустин

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ситуация в российской экономике находится под контролем властей даже в условиях нестабильности глобальных рынков, правительство и ЦБ оперативно принимают меры и они дают результат, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
"Совместно с ЦБ мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации", - отметил премьер.
Он указал, что Банк России и Минфин приняли меры реагирования, которые уже дали определенный результат.