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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T12:29+0300
https://ria.ru/20200312/1568477854.html
Ситуация в экономике под контролем, заявил Мишустин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480633_0:194:3296:2048_1036x0_80_0_0_f1eb6c31b7798da6eced28f5e279a057.jpg
РИА Новости

Ситуация в экономике под контролем, заявил Мишустин

11:32 12.03.2020 (обновлено: 12:29 12.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ситуация в российской экономике находится под контролем властей даже в условиях нестабильности глобальных рынков, правительство и ЦБ оперативно принимают меры и они дают результат, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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"Совместно с ЦБ мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации", - отметил премьер.
Он указал, что Банк России и Минфин приняли меры реагирования, которые уже дали определенный результат.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНеделя Российского Бизнеса-2020РоссияМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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