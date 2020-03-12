Ситуация в экономике под контролем, заявил Мишустин

"Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", - сказал Мишустин на заседании кабмина.