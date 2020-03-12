Докладчики комиссии ПАСЕ отменили визит в Россию из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Визит докладчиков комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в Россию отменен на фоне коронавируса, под угрозой - проведение весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Парламентская ассамблея Совета Европы из-за вспышки коронавируса может отменить проведение весенней сессии в Страсбурге с 20 по 24 апреля. Формально решение еще не принято, но предупреждение о возможной отмене уже опубликовано", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что если апрельская сессия не состоится, это будет вполне закономерно на фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии и необходимости принятия профилактических мер для предотвращения распространения вируса.
"Отнесемся к этому с пониманием. Для членов делегации РФ - депутатов и сенаторов - наоборот, появится возможность остаться в России и лично проголосовать на избирательных участках 22 апреля за знаковые изменения Конституции", - добавил Слуцкий.
"Из решений, которые уже приняты ПАСЕ - отмена визита в Россию докладчиков комиссии по мониторингу, который должен был состояться в конце марта", - заключил глава думского комитета.