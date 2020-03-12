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Докладчики комиссии ПАСЕ отменили визит в Россию из-за коронавируса
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РИА Новости

Докладчики комиссии ПАСЕ отменили визит в Россию из-за коронавируса

11:30 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Визит докладчиков комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в Россию отменен на фоне коронавируса, под угрозой - проведение весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Парламентская ассамблея Совета Европы из-за вспышки коронавируса может отменить проведение весенней сессии в Страсбурге с 20 по 24 апреля. Формально решение еще не принято, но предупреждение о возможной отмене уже опубликовано", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что если апрельская сессия не состоится, это будет вполне закономерно на фоне объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии и необходимости принятия профилактических мер для предотвращения распространения вируса.
"Отнесемся к этому с пониманием. Для членов делегации РФ - депутатов и сенаторов - наоборот, появится возможность остаться в России и лично проголосовать на избирательных участках 22 апреля за знаковые изменения Конституции", - добавил Слуцкий.
"Из решений, которые уже приняты ПАСЕ - отмена визита в Россию докладчиков комиссии по мониторингу, который должен был состояться в конце марта", - заключил глава думского комитета.
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