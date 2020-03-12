Докладчики комиссии ПАСЕ отменили визит в Россию из-за коронавируса

"Парламентская ассамблея Совета Европы из-за вспышки коронавируса может отменить проведение весенней сессии в Страсбурге с 20 по 24 апреля. Формально решение еще не принято, но предупреждение о возможной отмене уже опубликовано", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.