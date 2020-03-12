В Китае оценили влияние коронавируса на сотрудничество с Россией

"В последнее время эпидемия пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, оказала определенное влияние, в частности, это напрямую сказалось на туризме и других сферах услуг, торговле товарами, инвестициях, а также на сотрудничестве по строительным подрядам в России. Однако в целом влияние эпидемии на двустороннее сотрудничество является краткосрочным", - заявил он.