В Китае оценили влияние коронавируса на сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Эпидемия коронавируса оказала определенное влияние на двустороннее сотрудничество РФ и Китая в некоторых сферах, однако это краткосрочное явление, заявил глава департамента внешней торговли минкоммерции КНР Ли Синцянь.
"В последнее время эпидемия пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, оказала определенное влияние, в частности, это напрямую сказалось на туризме и других сферах услуг, торговле товарами, инвестициях, а также на сотрудничестве по строительным подрядам в России. Однако в целом влияние эпидемии на двустороннее сотрудничество является краткосрочным", - заявил он.
Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов.
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