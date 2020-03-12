В Госдуме рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

"Вы знаете о том, что у нас принято решение на данный период отменить экскурсии в Государственной Думе, у нас в год порядка 30 тысяч экскурсий проходят в нижней палате парламента. Соответственно мы будем тоже стараться ограничивать по количеству парламентские слушания и круглые столы, но делать это таким образом, чтобы это не мешало деятельности Государственной Думы, потому что для нас вопрос публичных площадок для диалога - одно из важнейших условий, принципов в работе, и мы от этого отказаться естественно не можем. Это те меры, которые мы планируем (по поводу дополнительных мер), будем исходить из того, как будет развиваться ситуация, какая будет тенденция, и по мере появления новых проблем будем думать о том, нужны ли будут ещё какие-то дополнительные меры", - добавила она.