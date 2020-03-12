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В Госдуме рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

11:26 12.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Дополнительная санитарная обработка, отмена экскурсий и сокращение числа парламентский слушаний и круглых столов - такие меры предпринимаются в Госдуме для минимизации рисков распространения коронавируса, рассказала РИА Новости глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Федеральным органам власти и субъектам РФ было рекомендовано сократить число массовых мероприятий.
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"Для минимизации рисков распространения коронавируса в Госдуме мы ориентируемся на все решения, которые принимаются министерством здравоохранения и правительством Москвы, и считаем, что никаких исключений в этой части быть не должно", - рассказала Савастьянова.
Она отметила, что в Госдуме проводится дополнительная дезинфекция, кроме того, в палате прорабатывают вопрос по установке дополнительных дозаторов с дезинфицирующим веществом, чтобы им могли пользоваться не только депутаты, но и все посетители палаты.
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"Вы знаете о том, что у нас принято решение на данный период отменить экскурсии в Государственной Думе, у нас в год порядка 30 тысяч экскурсий проходят в нижней палате парламента. Соответственно мы будем тоже стараться ограничивать по количеству парламентские слушания и круглые столы, но делать это таким образом, чтобы это не мешало деятельности Государственной Думы, потому что для нас вопрос публичных площадок для диалога - одно из важнейших условий, принципов в работе, и мы от этого отказаться естественно не можем. Это те меры, которые мы планируем (по поводу дополнительных мер), будем исходить из того, как будет развиваться ситуация, какая будет тенденция, и по мере появления новых проблем будем думать о том, нужны ли будут ещё какие-то дополнительные меры", - добавила она.
На вопрос о том, планируют ли на входе в палату измерять температуру, Севастьянова пояснила, что в Госдуме хотели бы ввести и такую меру, однако ввиду того, что здание палаты обслуживается управлением делами президента, установка тепловизоров должна проходить процедуру госзакупок, это достаточно сложно устроить.
"Мы планируем этот вопрос решить, но он несколько более длительный по срокам", - добавила она.
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