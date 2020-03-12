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Названы продукты для защиты организма от вирусов
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РИА Новости

Названы продукты для защиты организма от вирусов

11:30 12.03.2020 (обновлено: 16:58 12.03.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа чеснока
Продажа чеснока
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа чеснока. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Испанская газета La Vanguardia перечислила продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы.
Список возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути.
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Кроме того, врачи рекомендуют включить в рацион бульон из курицы или индейки, который препятствует образованию слизи при простуде, богатый бета-каротином сладкий картофель и содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку брокколи.
В список попали грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы.
Среди специй наиболее полезны для укрепления иммунитета имбирь и куркума, среди напитков — зеленый чай и кефир.
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витаминыБрокколиЧеснокЗеленый чайЗдоровьеИспанияОбщество
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