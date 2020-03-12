Пензенские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Пензенской области на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ

"Тридцать - за, воздержался - один. Спасибо большое за... поддержку и одобрение внесенных изменений в Конституцию. Я надеюсь, что 22 апреля в день всенародного голосования мы все вместе с нашими жителями поддержим данные изменения в Конституцию, которые направлены на дальнейшее развитие нашей страны", - сказал спикер парламента Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого идет на сайте заксобрания.

Депутат от КПРФ Георгий Камнев перед голосованием заявил, что он воздержится от голосования по этому закону, как и его коллеги в Госдуме днем ранее.

Закон был принят федеральным парламентом в среду и направлен для рассмотрения в регионы. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.