Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 3, Алеппо – 2, Идлиб – 6". - говорится в сообщении. Турецкой частью представительства факты открытия огня не зафиксированы.