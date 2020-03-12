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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-12T11:22+0300
https://ria.ru/20200312/1568477203.html
Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:22 12.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения перемирия в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений, сообщается в бюллетене Минобороны РФ на его сайте.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 3, Алеппо – 2, Идлиб – 6". - говорится в сообщении. Турецкой частью представительства факты открытия огня не зафиксированы.
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
8 марта, 22:12Война в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
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Война в СирииРоссияВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
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