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Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
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РИА Новости

Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

11:17 12.03.2020 (обновлено: 15:03 12.03.2020)
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© AFP 2020 / Valerie Macon Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
© AFP 2020 / Valerie Macon
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сын актера Тома Хэнкса Чет прокомментировал в Instagram заражение его отца и матери коронавирусом.
Он отметил, что у его родителей нет сильных симптомов.

"Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться", — рассказал Чет Хэнкс.

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.
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КультураКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаТом ХэнксАвстралияВ мире
Популярные комментарии
Мне интересно, Том Хэнкс - хороший человек! Я бы не хотел, что бы он слёг от вируса!
12 марта, 11:58
Ruslan Tonkikh
2310000
Кому это интересно?
12 марта, 11:20
че че
3000012
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