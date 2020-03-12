Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сын актера Тома Хэнкса Чет прокомментировал в Instagram заражение его отца и матери коронавирусом.
Он отметил, что у его родителей нет сильных симптомов.
"Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться", — рассказал Чет Хэнкс.
Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.
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