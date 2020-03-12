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В Алжире зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Алжире зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

11:16 12.03.2020
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© AP Photo / Fateh GuidoumАлжир
Алжир
© AP Photo / Fateh Guidoum
Алжир. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в Алжире, общее число случаев заражения достигло 24, сообщает местное издание TSA со ссылкой на минздрав.
Отмечается, что было зафиксировано пять новых случаев: заразились двое, которые побывали во Франции, их госпитализировали. Источник в минздраве сообщил изданию, что еще три случая было выявлено в алжирском вилайете Блида.
О личности умершего пока не сообщается.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАлжир (республика)ФранцияВ мире
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