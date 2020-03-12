В Алжире зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Отмечается, что было зафиксировано пять новых случаев: заразились двое, которые побывали во Франции, их госпитализировали. Источник в минздраве сообщил изданию, что еще три случая было выявлено в алжирском вилайете Блида.
О личности умершего пока не сообщается.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса