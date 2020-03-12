В Иваново госпитализировали двух вернувшихся из Италии туристов с ОРВИ

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Двое жителей Ивановской области госпитализированы с симптомами ОРВИ после возвращения из Италии, сообщает в четверг департамент здравоохранения региона.
"Сейчас в регионе госпитализированы двое вернувшихся из Италии туриста с симптомами ОРВИ. У них взяты анализы на коронавирус, материалы отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области. В одном случае уже получен отрицательный результат, во втором анализы находятся в работе", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения, оба пациента чувствуют себя удовлетворительно.
Ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы также два человека - в Иваново и Кинешме. Сейчас, по информации депздрава, они выписаны "в хорошем состоянии, диагноз не подтвердился".
"По состоянию на 12 марта случаев коронавируса в Ивановской области по-прежнему не зарегистрировано. Тринадцать человек, прибывших из стран с осложненной эпидемической ситуацией по коронавирусу, находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Ранее через процедуру наблюдения прошли 15 жителей области. Как отмечают врачи, их здоровью ничто не угрожает.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.