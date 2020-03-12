В Иваново госпитализировали двух вернувшихся из Италии туристов с ОРВИ

"Сейчас в регионе госпитализированы двое вернувшихся из Италии туриста с симптомами ОРВИ. У них взяты анализы на коронавирус, материалы отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области. В одном случае уже получен отрицательный результат, во втором анализы находятся в работе", - говорится в сообщении.