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В Иваново госпитализировали двух вернувшихся из Италии туристов с ОРВИ
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РИА Новости

В Иваново госпитализировали двух вернувшихся из Италии туристов с ОРВИ

11:15 12.03.2020 (обновлено: 13:08 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Двое жителей Ивановской области госпитализированы с симптомами ОРВИ после возвращения из Италии, сообщает в четверг департамент здравоохранения региона.
"Сейчас в регионе госпитализированы двое вернувшихся из Италии туриста с симптомами ОРВИ. У них взяты анализы на коронавирус, материалы отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области. В одном случае уже получен отрицательный результат, во втором анализы находятся в работе", - говорится в сообщении.
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По данным департамента здравоохранения, оба пациента чувствуют себя удовлетворительно.
Ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы также два человека - в Иваново и Кинешме. Сейчас, по информации депздрава, они выписаны "в хорошем состоянии, диагноз не подтвердился".
"По состоянию на 12 марта случаев коронавируса в Ивановской области по-прежнему не зарегистрировано. Тринадцать человек, прибывших из стран с осложненной эпидемической ситуацией по коронавирусу, находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
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