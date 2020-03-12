Правительство готово к различным сценариям из-за коронавируса

"В начале марта мы уже говорили о том, что при разработке федерального бюджета на 2021-2023 годы необходимо учитывать не только прежние риски, а также последствия вспышки коронавирусной инфекции, чтобы мы были готовы к различным вариантам развития", - сказал он на заседании правительства.