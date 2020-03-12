Правительство готово к различным сценариям из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство РФ готово к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В начале марта мы уже говорили о том, что при разработке федерального бюджета на 2021-2023 годы необходимо учитывать не только прежние риски, а также последствия вспышки коронавирусной инфекции, чтобы мы были готовы к различным вариантам развития", - сказал он на заседании правительства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды