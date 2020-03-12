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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T12:13+0300
https://ria.ru/20200312/1568476338.html
Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480131_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_f41dc06eed8537d1e98353ad9c7b156b.jpg
РИА Новости

Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

11:09 12.03.2020 (обновлено: 12:13 12.03.2020)
3002
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Накопленных ресурсов России хватит на выполнение социальных обязательств в течение многих лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, так дешево, как сейчас, нефть стоила четыре года назад. "Тогда последствия были незначительны, наша экономика показала свою гибкость тогда и способность адаптироваться к непростой ситуации", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он подчеркнул, что Россия уже не первый год живет в условиях достаточно низкой инфляции.
"У нас сейчас большой запас прочности, золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства", - добавил глава кабмина.
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Обсудить 18
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Вопрос только в том, кому хватит... А так всё верно...
12 марта, 11:13
SVSlava Void
3820304
А если в 2024 еще добавить 5 лет к пенсионному, то денег будет просто горы
12 марта, 11:18
Ю.Юрий .
2760903
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