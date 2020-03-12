Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

"У нас сейчас большой запас прочности, золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства", - добавил глава кабмина.