В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 73 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Индии достигло 73, сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии.

"Общее число пассажиров, проверенных в аэропортах, - 1 057 506 (человек). Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Индии - 73", - говорится в сообщении министерства.

Наибольшее число заболевших - 17 - в штате Керала на юго-западе Индии, 11 заболевших в Махараштре на западе страны и 10 в Уттар-Прадеше , северном штате Индии. Шесть заболевших в столичном регионе Дели , четверо - в Карнатаке на юго-западе Индии, трое - на союзной территории Ладакх.

По одному заболевшему в штатах Пенджаб, Тамилнад, Телангана, Раджастан и союзной территории Джамму и Кашмир.

В число заболевших также включены 17 иностранцев, 14 из которых находятся в штате Харьяна , двое - в Раджастане, один - в Уттар-Прадеше.

Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.