Стало известно, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном

Айгер подчеркнул, что проблемы, вызванные вспышкой коронавируса, не повлияют на работу студии. По словам генерального директора, компания достаточно сильна, чтобы противостоять упадку в бизнесе.

Он также продемонстрировал трейлеры проектов, которые появятся уже в этом году: "Сокол и Зимний солдат", "Мулан", "Черная вдова", "Круиз в джунглях" и "Вестсайдская история".