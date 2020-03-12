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Стало известно, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном
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РИА Новости

Стало известно, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном

21:20 12.03.2020
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© Marvel Entertainment (2011)Кадр из фильма "Тор"
Кадр из фильма Тор
© Marvel Entertainment (2011)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер на ежегодной встрече с инвесторами, которая прошла в Роли (Северная Каролина, США), рассказал о том, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном, сообщает Variety.
"Шоу появится в начале 2021 года на платформе Disney Plus", — прокомментировал Айгер.
Ранее СМИ писали о том, что выход сериала, основанного на комиксах Marvel, состоится весной того же года.
Айгер подчеркнул, что проблемы, вызванные вспышкой коронавируса, не повлияют на работу студии. По словам генерального директора, компания достаточно сильна, чтобы противостоять упадку в бизнесе.
Он также продемонстрировал трейлеры проектов, которые появятся уже в этом году: "Сокол и Зимний солдат", "Мулан", "Черная вдова", "Круиз в джунглях" и "Вестсайдская история".
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsТом ХиддлстонThe Walt Disney CompanyСША
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