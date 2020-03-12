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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T11:57+0300
https://ria.ru/20200312/1568476174.html
Мишустин рассказал подробности неудавшихся переговоров стран ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477593_0:146:3114:1898_1036x0_80_0_0_e1e88e3087d83dae4c58709accacd5f5.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал подробности неудавшихся переговоров стран ОПЕК+

11:07 12.03.2020 (обновлено: 11:57 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийОфициальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, Москва, напротив, предложила продлить соглашение "как минимум до конца второго квартала или на год", в том числе для того, чтобы не осложнять ситуацию с распространением коронавируса.

"Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли", — добавил Мишустин.

При этом, как подчеркнул председатель правительства, низкие цены на нефть и ослабление рубля создают не только риски, но и возможности для российской экономики.
"Они прежде всего связаны с программами импортозамещения. Уже это дало свои результаты. Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов и продукции", — сказал премьер.
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Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса — Россия предлагала сохранить существующие условия. Это вызвало обвал нефтяных котировок на 30%. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМихаил МишустинОПЕКЭкономика
Популярные комментарии
Результат печален, когда у нас разница в зарплатах в 6.5 раз и мы устраиваем демпинг, обрушивая свой курс валют. Я не спорю экономике ОАЭ это ещё аукнится, но нашему народу гораздо труднее это проходить.
12 марта, 12:06
bboba608
1000018
Ну экономика тут точно на последнем месте. Саудиты и кто там с ним еще, не покроют обвал цен увеличением объемов. Тут любой пятиклассник посчитает. Тут же прямая причинная связь, чем больше предложение, тем меньше цена. Значит это политический заказ от заокеанских кураторов.Санкции Россию не берут, надо что то еще придумать. Хорошо что "жирок нагуляли" в виде 560 млрд. $. Бин Салман, не похож на идиота, значит был приказ "отморозить уши на зло бабушке"))
12 марта, 11:50
zzaa_stss
1400004
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