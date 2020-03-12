Мишустин рассказал подробности неудавшихся переговоров стран ОПЕК+

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия не была инициатором выхода из соглашения Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК +, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, Москва, напротив, предложила продлить соглашение "как минимум до конца второго квартала или на год", в том числе для того, чтобы не осложнять ситуацию с распространением коронавируса.

"Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли", — добавил Мишустин.

При этом, как подчеркнул председатель правительства, низкие цены на нефть и ослабление рубля создают не только риски, но и возможности для российской экономики.

"Они прежде всего связаны с программами импортозамещения. Уже это дало свои результаты. Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов и продукции", — сказал премьер.

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.