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Пресс-конференция к 9-летию сирийского конфликта
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РИА Новости

Пресс-конференция к 9-летию сирийского конфликта

11:05 12.03.2020 (обновлено: 11:46 12.03.2020)
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13 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "9-летие конфликта в Сирии: ключевые вызовы и перспективы урегулирования".
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.

15 марта 2011 года в сирийских городах прошли первые манифестации, которые переросли в конфликт, длящийся уже 9 лет. Сегодня на повестке стоит вопрос восстановления страны, однако последнее обострение ситуации вокруг Идлиба показало, что проблем еще достаточно. Какие преграды необходимо преодолеть? Каковы перспективы деятельности Конституционного комитета Сирии? Каково влияние внешних сил на ситуацию? Как соблюдаются договоренности по Идлибу?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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