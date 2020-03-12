Пресс-конференция к 9-летию сирийского конфликта

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13 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "9-летие конфликта в Сирии: ключевые вызовы и перспективы урегулирования".