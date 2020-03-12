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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T11:25+0300
https://ria.ru/20200312/1568476057.html
Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
https://cdn24.img.ria.ru/images/151416/39/1514163935_0:127:3072:1854_1036x0_80_0_0_a0abe79187adcb144e056212c1a6e1c4.jpg
РИА Новости

Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%

11:05 12.03.2020 (обновлено: 11:25 12.03.2020)
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационная панель биржи NASDAQ
Информационная панель биржи NASDAQ
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Информационная панель биржи NASDAQ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Основные европейские фондовые индексы открылись в четверг падением на 5-6% после того, как США на фоне коронавируса временно запретили въезд в страну из Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.07 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 4,91%, до 5587,95 пункта. Французский CAC 40 уменьшался на 4,64%, до 4396,3 пункта, немецкий индекс DAX - на 5,28%, до 9887,71 пункта, при этом после открытия показатель опускался на 6%.
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Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьFTSEДональд ТрампЕвросоюзВеликобританияСитуация на валютном рынкеЕвропаСШАЭкономика
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