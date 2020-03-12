В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Книги для детей из социальных учреждений и многодетных семей можно будет приобрести в магазинах во время празднования Дня православной книги, который отмечают 14 марта, заявил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

"Епархии (Русской православной церкви – ред.) совместно с администрациями городов и книжными магазинами проводят акцию "Подари книгу детям". Человек может, покупая книгу себе и своему ребенку, оставить в магазине книгу для другого ребенка: поделиться книгой, которая ему нравится, с тем кто находится в социальном учреждении или многодетной семье, которая не может купить книгу", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Потом книги собирают и передают в детские социальные учреждения: больницы, школы, в том числе провинциальные, детские дома, многодетные семьи, уточнил представитель Русской церкви.

По его словам, празднование Дня православной книги пройдет по всей стране при храмах и в школах, а полный перечень мероприятий доступен на интерактивной карте на сайте издательского совета Русской православной церкви. Среди событий: встречи с писателями, интерактивные игры и рассказы о книге, знакомство со старопечатными книгами, театрализованные постановки, экскурсии и встречи в библиотеках – храмовых, соборных, монастырских и государственных.

"В этом году главное мероприятие будет 13 марта: в храме Христа Спасителя (мэр Москвы – ред.) Сергей Собянин и патриарх Московский и вся Руси Кирилл встретятся с молодежью, школьниками, поздравят их, дети получат книжные и другие подарки", - подытожил митрополит Климент.