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Религия и мировоззрение
2020-03-12T11:04+0300
https://ria.ru/20200312/1568475940.html
В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
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РИА Новости

В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей

11:03 12.03.2020 (обновлено: 11:04 12.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетительница на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Книги для детей из социальных учреждений и многодетных семей можно будет приобрести в магазинах во время празднования Дня православной книги, который отмечают 14 марта, заявил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.
"Епархии (Русской православной церкви – ред.) совместно с администрациями городов и книжными магазинами проводят акцию "Подари книгу детям". Человек может, покупая книгу себе и своему ребенку, оставить в магазине книгу для другого ребенка: поделиться книгой, которая ему нравится, с тем кто находится в социальном учреждении или многодетной семье, которая не может купить книгу", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Потом книги собирают и передают в детские социальные учреждения: больницы, школы, в том числе провинциальные, детские дома, многодетные семьи, уточнил представитель Русской церкви.
По его словам, празднование Дня православной книги пройдет по всей стране при храмах и в школах, а полный перечень мероприятий доступен на интерактивной карте на сайте издательского совета Русской православной церкви. Среди событий: встречи с писателями, интерактивные игры и рассказы о книге, знакомство со старопечатными книгами, театрализованные постановки, экскурсии и встречи в библиотеках – храмовых, соборных, монастырских и государственных.
"В этом году главное мероприятие будет 13 марта: в храме Христа Спасителя (мэр Москвы – ред.) Сергей Собянин и патриарх Московский и вся Руси Кирилл встретятся с молодежью, школьниками, поздравят их, дети получат книжные и другие подарки", - подытожил митрополит Климент.
14 марта в Русской православной церкви отмечают День православной книги. Праздник учрежден в 2010 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память о публикации первой на Руси печатной книги: "Апостола" Ивана Федорова, которая вышла 1 марта (по старому стилю) 1564 года.
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
11 марта, 13:42Религия и мировоззрение
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