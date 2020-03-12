"Единая Россия" предложила упростить медосвидетельствование инвалидов

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вопросы упрощения процедуры медицинского освидетельствования инвалидов, пересмотр нормативной базы по присвоению инвалидности и группы инвалидности обсудили в ходе встречи в Москве представители "Единой России" с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.

Как рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн, в настоящее время люди обращаются с жалобами на работу медико-социальной экспертизы. В частности, бюро МСЭ снимает диагнозы, ранее поставленные медицинскими учреждениями, и при этом возникают сомнения в обоснованности таких решений. Нарекания вызывает также приказ Минтруда, который предполагает необходимость сдачи старого технического средства реабилитации перед получением нового, что приводит к неудобствам для инвалидов.

"Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съемным жильем или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция – такие граждане все равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания", – заявил Котяков.

Также, по словам Хинштейна, проводится недостаточно выездных процедур освидетельствования инвалидов.

"Очевидно, что необходимо изменить нормативную базу в этой части", – отметил Хинштейн.

Комиссия МСЭ действительно выезжает по месту жительства инвалида только в 7% случаев, отметил Котяков. "У меня есть четкое понимание ситуации, что этот процент должен быть значительно выше", – сказал он. Котяков также добавил, что необходимо повысить долю заочного освидетельствования инвалидов на основании документов медицинской организации.

Много жалоб также вызывает необходимость проходить повторную экспертизу людям с неизлечимыми заболеваниями, в частности ампутантам и инвалидам-чернобыльцам.

Министр сообщил, что разрабатывается сервис для неизлечимых инвалидов на едином портале госуслуг, воспользовавшись которым человек может автоматически продлить инвалидность, если у него не изменились физиологические параметры и жизненная ситуация.

Готовятся изменения в приказ Минтруда, согласно которым детям с ретинобластомой будет ставиться инвалидность сразу до 18 лет.