Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T11:01+0300
https://ria.ru/20200312/1568475756.html
"Единая Россия" предложила упростить медосвидетельствование инвалидов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565340799_0:119:1500:963_1036x0_80_0_0_16fe2204f2b8ccf98ed3a9649e6e9bc6.jpg
РИА Новости

"Единая Россия" предложила упростить медосвидетельствование инвалидов

11:01 12.03.2020
201
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска в коридоре поликлиники
Инвалидная коляска в коридоре поликлиники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вопросы упрощения процедуры медицинского освидетельствования инвалидов, пересмотр нормативной базы по присвоению инвалидности и группы инвалидности обсудили в ходе встречи в Москве представители "Единой России" с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.
Как рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн, в настоящее время люди обращаются с жалобами на работу медико-социальной экспертизы. В частности, бюро МСЭ снимает диагнозы, ранее поставленные медицинскими учреждениями, и при этом возникают сомнения в обоснованности таких решений. Нарекания вызывает также приказ Минтруда, который предполагает необходимость сдачи старого технического средства реабилитации перед получением нового, что приводит к неудобствам для инвалидов.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Вчера, 10:15
Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
"Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, которые переехали в другие города, пользуются съемным жильем или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция – такие граждане все равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания", – заявил Котяков.
Также, по словам Хинштейна, проводится недостаточно выездных процедур освидетельствования инвалидов.
"Очевидно, что необходимо изменить нормативную базу в этой части", – отметил Хинштейн.
Комиссия МСЭ действительно выезжает по месту жительства инвалида только в 7% случаев, отметил Котяков. "У меня есть четкое понимание ситуации, что этот процент должен быть значительно выше", – сказал он. Котяков также добавил, что необходимо повысить долю заочного освидетельствования инвалидов на основании документов медицинской организации.
Много жалоб также вызывает необходимость проходить повторную экспертизу людям с неизлечимыми заболеваниями, в частности ампутантам и инвалидам-чернобыльцам.
Министр сообщил, что разрабатывается сервис для неизлечимых инвалидов на едином портале госуслуг, воспользовавшись которым человек может автоматически продлить инвалидность, если у него не изменились физиологические параметры и жизненная ситуация.
Готовятся изменения в приказ Минтруда, согласно которым детям с ретинобластомой будет ставиться инвалидность сразу до 18 лет.
"На сегодняшний день действительно есть определенные проблемы в отрасли, мы с этими проблемами разбираемся", – подчеркнул Котяков.
000000
Обсудить 0
Антон КотяковЕдиная РоссияАлександр Хинштейн
Рекомендуем
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
Антон Котяков
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Саратов
Саратов будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"
Конституция РФ
Пензенские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции
Оформление полиса ОСАГО
В ОНФ поддержали законопроект о реформе ОСАГО
Участница акции Бессмертный полк в городе Петропавловске-Камчатском
Прием заявок на конкурс "Правнуки победителей" продлен до 31 марта
Кадр из выпуска программы Давай поженимся! от 11.03.2020
Лариса Гузеева необычно завершила выпуск "Давай поженимся!"
Аптека
Комитет ГД поддержал законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения Премии Олега Табакова
Память Табакова почтили в Саратове во вторую годовщину смерти актера
Сергей Безруков в ролике конкурса Правнуки Победителей
Сергей Безруков принял участие в промо конкурса "Правнуки победителей"
Конституция РФ
В Крыму депутаты поддержали поправки в Конституцию
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Эксперт прокомментировала поправки по президентским срокам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах
Самая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме
Выяснилось, какие направления выбирают россияне вместо Индии
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния