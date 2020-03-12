ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ФСБ РФ изъяли у торговцев оружием более 200 стволов огнестрельного оружия, гранаты и взрывчатку, сообщает спецслужба в четверг.

"[Подозреваемые] причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - говорится в релизе.

Изъято 236 стволов: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, а также "самодельное стреляющее устройство".

Кроме того, в арсенале торговцев оказалось шесть гранат, 8 кило тротила и пороха, 1,5 тысячи патронов различного калибра, два глушителя, не говоря о запчастях к оружию и комплектующих.

В ходе спецоперации разоблачены две подпольные мастерские.