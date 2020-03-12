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ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
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РИА Новости

ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"

11:00 12.03.2020 (обновлено: 11:03 12.03.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники ФСБ РФ изъяли у торговцев оружием более 200 стволов огнестрельного оружия, гранаты и взрывчатку, сообщает спецслужба в четверг.
"[Подозреваемые] причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - говорится в релизе.
Изъято 236 стволов: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, а также "самодельное стреляющее устройство".
Кроме того, в арсенале торговцев оказалось шесть гранат, 8 кило тротила и пороха, 1,5 тысячи патронов различного калибра, два глушителя, не говоря о запчастях к оружию и комплектующих.
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по изготовлению и сбыту оружия
24 мая 2019, 10:21
ФСБ изъяла арсенал оружия из подпольных мастерских в ряде регионов
В ходе спецоперации разоблачены две подпольные мастерские.
Сколько всего человек проходят по уголовному делу и сколько из них задержаны, из релиза неясно. Известно лишь, что группировка состояла из жителей Москвы, Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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