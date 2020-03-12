Пресс-конференция о безопасности пищевой продукции

63

17 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Канцерогены на прилавках – риски для каждого. Только факты. Кто защитит?".