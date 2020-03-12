Пресс-конференция о безопасности пищевой продукции

Участники:
- член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ;
- руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала "Россия-1" Аркадий МАМОНТОВ;
- генеральный директор РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию" Зенон ЛОВКИС;
- руководитель подразделения хроматографии лаборатории SGS Germany GmbH Ян КУЛЬМАН;
- председатель Объединения потребителей России в Красноярском крае, член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей при Совете Федерации Игорь БОЛБАТ;
- первый заместитель директора НОЦ "Биомед" МГУ им. М.В. Ломоносова, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий ЕДЕЛЕВ;
- заместитель председателя комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Виталий ЗИНЧЕНКО.
Токсикологическими исследованиями ВОЗ и Европейского агентства по пищевой безопасности установлено, что глицидиловые эфиры являются одной из основных причин наиболее распространенных и агрессивных форм онкологических заболеваний. Особенно высокая концентрация глицидиловых эфиров обнаружена в пальмовом масле, которое широко применяется в современной пищевой индустрии, в том числе в Российской Федерации.
В ходе мероприятия будут представлены результаты экспертиз пальмового масла, спредов, маргаринов, сливочного масла и заменителей молочного жира на наличие глицидиловых эфиров. Исследования были проведены в аккредитованных лабораториях Российской Федерации. Также будут обнародованы сравнительные данные исследований масложировой продукции в лаборатории SGS Germany GmbH, которая является мировым лидером в области экспертизы, испытаний и сертификации.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений ФЕДОРОВ;
- руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала "Россия-1" Аркадий МАМОНТОВ;
- генеральный директор РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию" Зенон ЛОВКИС;
- руководитель подразделения хроматографии лаборатории SGS Germany GmbH Ян КУЛЬМАН;
- председатель Объединения потребителей России в Красноярском крае, член рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей при Совете Федерации Игорь БОЛБАТ;
- первый заместитель директора НОЦ "Биомед" МГУ им. М.В. Ломоносова, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий ЕДЕЛЕВ;
- заместитель председателя комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Виталий ЗИНЧЕНКО.
Токсикологическими исследованиями ВОЗ и Европейского агентства по пищевой безопасности установлено, что глицидиловые эфиры являются одной из основных причин наиболее распространенных и агрессивных форм онкологических заболеваний. Особенно высокая концентрация глицидиловых эфиров обнаружена в пальмовом масле, которое широко применяется в современной пищевой индустрии, в том числе в Российской Федерации.
В ходе мероприятия будут представлены результаты экспертиз пальмового масла, спредов, маргаринов, сливочного масла и заменителей молочного жира на наличие глицидиловых эфиров. Исследования были проведены в аккредитованных лабораториях Российской Федерации. Также будут обнародованы сравнительные данные исследований масложировой продукции в лаборатории SGS Germany GmbH, которая является мировым лидером в области экспертизы, испытаний и сертификации.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/