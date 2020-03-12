В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

САМАРА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили пакет поправок в Конституцию РФ - за пакет поправок проголосовали 35 человек, двое воздержались.

Голосовавших против не было.

"Спасибо за единодушное принятие решения", - заявил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Закон был принят федеральным парламентом в среду и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.