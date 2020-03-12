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В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
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РИА Новости

В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек

10:58 12.03.2020
9200
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКоронавирус
Коронавирус
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Коронавирус. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100, сообщает министерство здравоохранения.
Ранее в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.
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По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 100, из них - 91 человек находится в больнице, ещё один в процессе отправки в больницу, три человека были выписаны из больницы после полного выздоровления. По данным израильских СМИ, ещё пять человек находятся на домашнем карантине.
Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль только если им есть где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
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Коронавирус Covid-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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