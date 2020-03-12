Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Автор романа "Многая лета" Ирина Богданова стала лауреатом ежегодной литературной премии имени Сергея Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения", заявил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

"Богданова была номинантом Патриаршей литературной премии, а теперь ей дали премию имении Сергей Аксакова за произведение, которое было издано в конце прошлого года", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, итоги конкурса по остальным двум премиям проекта "Новая библиотека" - имени святых Петра и Февронии, а также имени Достоевского – подведут в апреле 2020 года.

"Премия Достоевского (за книгу в жанре биография или роман – ред.) вручат вместе с Патриаршей литературной премией в мае месяце, а премия имени Петра и Февронии за лучшую семейную книгу будет вручаться в День семьи, любви и верности – в июле. Конкурс по всем премиям уже завершился", - подытожил представитель Русской церкви.