Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Автор романа "Многая лета" Ирина Богданова стала лауреатом ежегодной литературной премии имени Сергея Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения", заявил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.
"Богданова была номинантом Патриаршей литературной премии, а теперь ей дали премию имении Сергей Аксакова за произведение, которое было издано в конце прошлого года", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, итоги конкурса по остальным двум премиям проекта "Новая библиотека" - имени святых Петра и Февронии, а также имени Достоевского – подведут в апреле 2020 года.
"Премия Достоевского (за книгу в жанре биография или роман – ред.) вручат вместе с Патриаршей литературной премией в мае месяце, а премия имени Петра и Февронии за лучшую семейную книгу будет вручаться в День семьи, любви и верности – в июле. Конкурс по всем премиям уже завершился", - подытожил представитель Русской церкви.
В отличие от Патриаршей литературной премии, которая присуждается "за значительный вклад в развитие русской литературы", конкурс "Новая библиотека" посвящен отдельным произведениям. Издательский совет Русской православной церкви и Союз писателей России в 2019 году добавили в премию "Новая библиотека" три новые номинации: теперь, кроме рукописей, на конкурс принимают и опубликованные работы. Среди номинаций для опубликованных книг: премия имени Достоевского – за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии, имени Аксакова – за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет), имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни. Победитель каждой из трех номинаций опубликованных работ получит 250 тысяч рублей. Размер премии за лучшую неопубликованную работу составляет 300 тысяч рублей. Кроме того, "рукопись" победителя обязательно публикуется.