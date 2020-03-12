Светлана Акулова: зоопарк в Москве будет соответствовать евростандарту

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в интервью РИА Новости рассказала, какие животные появятся в зоосаде в текущем году, как изменилось количество посетителей с появлением панд и сколько лет самому старому животному зоопарка. Также она рассказала, как ситуация с коронавирусом повлияла на поставки бамбука для китайских панд, объяснила, почему нужны контактные зоопарки и озвучила планы по созданию центра для приема животных, попавших в беду.

— Недавно отмечался Всемирный день дикой природы. Московский зоопарк не так давно взял под патронаж леопарда Эльбруса, жившего в дикой природе и попавшего под машину в Приморье. Расскажите, как сейчас себя чувствует леопард? Адаптировался ли он к новому месту обитания?

— В середине февраля леопард Эльбрус приехал на постоянное содержание в филиал Московского зоопарка – Центр воспроизводства редких видов животных. В данный момент мы заинтересованы в его полном восстановлении. Все животные, которые к нам поступают, проходят 30-дневный карантин, в течение этого времени проводится ряд ветеринарных мер — осмотр, вакцинация, рентгенография. Помимо этого, у нас запланированы цитологические и гистологические пробы новообразования, чтобы было понимание, с чем мы работаем. Первую диагностику и первую анестезию в Москве Эльбрус перенес 11 марта. Мы все переживаем и надеемся, что он справится, поскольку до этого он перенес уже семь обездвиживаний – это большой стресс для дикого животного. По результатам первых полученных анализов мы сможем сформировать стратегию лечения леопарда.

В данный момент, по мнению наших специалистов, леопард находится в неплохой физической форме. Он полон энергии, любознателен, проявляет хороший аппетит. Как все животные, полученные из дикой природы, он относится к человеку с недоверием и агрессией. Должно пройти немало времени, прежде чем Эльбрус привыкнет к новому дому и начнет вести себя более спокойно.

— А были ли случаи, когда зоопарку удалось вернуть животное, попавшее в беду, в природу?

— Да, у нас был такой случай, и он представляет повод для гордости. В декабре 2018 года неподалеку от чукотского села Рыркайпий был обнаружен годовалый медвежонок. Нам об этом сообщили коллеги из научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", и мы совместно решили помочь медвежонку остаться свободным. Любое изъятие животного обедняет природу, будь то гибель или помещение, хотя и в хорошие условия, но в неволю. Медвежонок был в отличном физическом состоянии, а рядом с поселком находилось большое лежбище моржей, поэтому сотрудники медвежьего патруля организовали для него подкормочную базу — вскрывали мерзлые туши моржей, из-за малого возраста медвежонок не мог самостоятельно добраться до мяса сквозь замороженную кожу. Таким образом, медведь имел аутентичную еду до самого марта и не привыкал к людям. Московский зоопарк помогал денежными средствами на топливо, бензин, поскольку на это пока нет финансирования. Совместными усилиями мы смогли вернуть медведя на свою территорию. На основе данного проекта мы создали программу и совместно с Росприроднадзором стараемся рассматривать каждое обращение по наблюдаемым медвежатам-одиночкам. Надеемся, что работа Московского зоопарка в данном направлении помогает сохранять белых медведей в природе.

— Московский зоопарк состоит во множестве программ по сохранению редких видов животных. Каких успехов удалось достичь?

— На сегодняшний день коллекция зоопарка насчитывает 12345 экземпляров и 1256 видов. Московский зоопарк на протяжении уже долгих лет принимает участие в более ста программах по сохранению редких и исчезающих видов, в числе которых амурский тигр, дальневосточный леопард, белый медведь, лошадь Пржевальского, пингвин Гумбольдта, белоплечий орлан, черный гриф, калимантанский орангутан, малоазиатская гадюка. В 2019 году, как вы знаете, мы присоединились к еще одной очень важной природоохранной инициативе – сохранение и размножение большой панды. Для нас это достижение, поскольку не каждый зоопарк может войти в число участников, для этого необходима квалификация сотрудников и соответствующие условия содержания этих животных в зоопарке.

Также в прошлом году, например, в рамках Европейской программы по размножению амурского тигра наш тигр Дизель был отправлен в зоопарк США, где сейчас уже готовится к соединению с самкой. Коллеги сообщили, что тигр очень крепкий и хорошо прошел адаптационный период.

В этом году в рамках международных программ по сохранению и разведению редких видов мы планируем отправить дальневосточного леопарда в зоопарк Финляндии, белоплечих орланов в Швецию, пингвинов Гумбольдта в Испанию, лесных северных оленей в Германию.

— Два года назад у вас открылся Центр зимней передержки летучих мышей. Сколько рукокрылых удалось спасти?

— Это экспериментальный проект отдела мелких млекопитающих. В Москве обитает пять видов летучих мышей, которые занесены в Красную книгу нашего города, за два года нам удалось передержать 160 рукокрылых. Как это происходит: жители нам сообщают, что обнаружили летучую мышь, которая попала в беду, не успела устроиться на зимовку или ее кто-то спугнул во время зимовки. Наши специалисты выезжают на место и забирают зверька в специальный центр, где его подкармливают и укладывают в спячку. По весне же мы их выпускаем. Таким образом, наш центр предоставляет условия для проведения зимней спячки в искусственных условиях и проводит последующий выпуск в природу. Летучих мышей, которые у нас побывали, мы окольцовываем, что помогает отслеживать расселение летучих мышей по Москве и Московской области при повторной поимке животных. Так, с 2018 года к нам повторно попали три летучие мыши.

Кроме передержки мы оказываем реабилитацию совсем маленьким летучим мышам в возрасте от 4-14 дней, которые также попали в беду, мы учим их летать, поскольку этот навык не является врожденным, как только мышь восстановилась, научилась летать, мы выпускаем ее в природу.

— А как зоопарк влияет на экосистему нашего региона? Правда ли, что утки огари, которых можно сейчас встретить на любом водоеме Москвы, изначально были питомцами Московского зоопарка?

— Абсолютно так. На рубеже 40-50-х годов прошлого века зоопарк перестал подрезать огарям крылья, в результате чего они стали летными. Так постепенно формировались стаи свободнолетающих птиц, которые распределялись по московскому региону. На зимовку они прилетают в Московский зоопарк. Сейчас их насчитывают 1500-2000 птиц. Вообще, основной ареал обитания огарей – степные регионы, восточнее от евразийской части. Поэтому смело можно говорить, что Московский зоопарк оказывает влияние на экосистему московского региона.

— Одним из главных событий столицы прошлого года стало появление больших панд в Московском зоопарке. Когда стоит ждать потомства?

— Это произойдет не скоро. Возраст их полового созревания 5-6 лет, сейчас Диндин и Жуи два и три года. Пока они живут раздельно, так же, как в природе, их близкое знакомство состоится не раньше, чем через три года. Мы надеемся, что эта подобранная с точки зрения генетики пара в будущем полюбит друг друга, в результате чего мы сможем получить малышей при естественном спаривании, но если этого не произойдет, будем проводить искусственное оплодотворение, что довольно широко применяется в питомниках Чэнду.

— Останутся ли детеныши панд в России или их передадут в Китай? И как долго Жуи и Диндин пробудут в России?

— Что касается панд Диндин и Жуи, то по соглашению с Китаем они у нас пробудут 15 лет. По истечении срока мы можем повторно подать запрос, но об этом еще рано думать. Сейчас же у нас активные 15 лет по изучению и наблюдению больших панд в рамках участия в сохранении и исследовании этого вида в неволе. Детеныши могут находиться у нас до трех лет, после чего передаются в питомник Китая и также участвуют в природоохранной программе этого вида.

— Есть ли сложности с рационом панд в связи с распространением коронавируса? Планируется ли их перевести на другое питание, российского производства?

— Перебои в доставке бамбука были. Меню больших панд состоит из пяти видов бамбука, которые каждую пятницу доставляются из провинции Сычуань. Две недели назад у нас были сложности с доставкой — мы не получили плановую поставку бамбука из Китая. В этой ситуации нас спас резервный запас, которого хватило на пять дней. До этого мы уже проработали альтернативные каналы для получения растений – это Краснодарский край и Королевство Нидерландов. Поэтому мы сразу же оформили поставку из Адлера, которую уже получили на прошлой неделе, в течение этой недели ожидаем поставку из Нидерландов. Партии из Китая также не отменены. От них мы ждем получение бамбука в пятницу. В данный момент на границе Чэнду создан специальный канал для беспрепятственного прохода партий бамбука в Россию. Китайский бамбук подвергается особому контролю и действиям по дезинфекции – сотрудники пограничных служб прилагают все усилия для быстрого и успешного прохода необходимых процедур безопасности. В целом ситуация такая – если будет ограничение на ввоз бамбука из Китая и Нидерландов, мы можем подстраховаться получением бамбука из Адлера.

— Сможет ли российский бамбук заменить китайский?

— Да, как страховочный вариант, такая возможность рассматривается. Два вида бамбука из Адлера мы всегда можем получить. Но дело в том, что в России на сегодняшний день нет таких плантаций, которые стабильно могли бы обеспечивать нас необходимым объемом бамбука. Проблемы выращивания связаны прежде всего с климатическими условиями. Например, в Королевстве Нидерландов созданы искусственные плантации, откуда есть возможность получить разнообразные виды бамбука – листовой, стволовой — в нужном объеме и стабильно. Китайский бамбук еще более разнообразен – только оттуда мы получаем бамбуковые ростки, что входит в рацион больших панд. Поэтому краснодарский бамбук заменит китайский, но только как временная и необходимая мера.

— Изменилось ли количество посетителей Московского зоопарка с поступлением панд? Стало ли больше посетителей из Китая?

— Интерес к животным только-только начал проявляться со стороны москвичей и гостей столицы, увеличился поток китайских туристов. Но мы заметили, что в начале у посетителей не было такого большого интереса к пандам, как, например, в Японии и Китае. Мы подозреваем, что это может быть связано с героями детских сказок, у нас — это слоник, удав, попугай, медведи, лиса, волк, поэтому в основном с детками приходили именно к этим животным. Но наши панды Диндин и Жуи оказались очень харизматичными и быстро завоевали любовь посетителей. В июле 2019 года мы установили специальные видеокамеры в их вольерах, которые позволяют наблюдать за активностью животных, не выходя из дома. В среднем мы наблюдаем 2000 просмотров в день, что является высоким показателем.

— Ожидается ли в ближайшее время пополнение у каких-нибудь животных зоопарка?

— В текущем году главным акцентом станет формирование пар уже существующих в Московском зоопарке краснокнижных животных. Поскольку коллекция Московского зоопарка считается одной из самых лучших по своему разнообразию, мы решили сделать акцент именно на ее развитии. В течение года планируем привезти самку росомахи из Швеции, красных ибисов из Франции, сформировать пару снежных коз, привезенных из Берлина и Литвы, в ближайшее время наша коллекция пополнится туканом Токо, которого планируем получить из Краснодарского края.

Согласно концепции и плану коллекции, рассчитанных до 2025 года, у нас большой список животных, которых мы планируем привозить по мере создания оптимальных условий для их содержания: гигантский муравьед, китоглав и другие.

— А какие самые пожилые животные обитают в зоопарке?

— Среди наших самых взрослых обитателей — аллигатор Сатурн, он появился в нашей коллекции в послевоенный период, ему почти 100 лет. Также у нас есть самочка гориллы Бапси, ей около 40 лет, очень тяжело переживала утрату своего супруга, долгое время оставляла для него еду. Когда у другой пары горилл появились детеныши, она расцвела, проявляя роль заботливой бабушки. Кондору Кузе также более 40 лет, у него огромные крылья, более трех метров, он любит их просушивать на солнце, развлекая таким образом публику. Когда ему привезли самку, он ее не принял и предпочел оставаться холостяком. Нашему жирафу Самсону 25 лет, он очень общительный и любит посетителей, орангутану Джантану 41 год, тапиру Сью 32 года. В природе тапиры редко доживают до 30 лет из-за охоты и вырубки лесов, наша Сью, несмотря на свой преклонный возраст, в хорошей активной форме. Наши долгожители стали воплощением самых харизматичных питомцев нашего зоопарка. Многие посетители приходят посмотреть именно на них.

— Какие изменения произойдут в зоопарке в ближайшие годы?

— Мы сейчас готовимся к конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), которая пройдет в 2021 году. Мы ожидаем около 900 директоров основных зоопарков мира, научных специалистов, ученых, экоактивистов, специалистов природоохранных учреждений. Это будет колоссальное событие, к которому мы готовимся.

Основным направлением работы будет улучшение содержания животных. В ближайшие два года необходимо большое количество вольеров привести к европейским стандартам. Главный акцент – расширение площади уличных помещений, например, у Дома приматов, Острова зверей. Модернизация условий содержания животных – обновление наружной сетки, грунтовой насыпи, расширение бассейнов у морских котиков, также планируем открыть новую экспозицию с демонстрацией ядовитых змей. Если раньше у зоопарков была задача представить как можно больше видов, то сейчас цель ориентирована на благополучие животных. То есть чем больше по размеру вольер и чем лучше он обустроен, тем больше возможностей у животных проявлять естественные повадки. По этим критериям определяются лучшие зоопарки.

Также в рамках концепции развития Московского зоопарка продолжатся строительные работы — реконструкция павильона "Ластоногие", пешеходного моста через улицу Большая Грузинская, строительство дополнительного входа в зоопарк со стороны метро "Баррикадная". В связи с проведением таких масштабных работ мы хотим предупредить посетителей зоопарка, что часть Старой территории будет перекрыта. Для более комфортного пребывания на Старой территории, для расширения пространства мы убираем Круг катания на летний сезон и открываем шесть дополнительных входов. Помимо этого, у нас есть планы по благоустройству главного входа в зоопарк. Там мы хотим установить плавающие фонтаны.

— В прошлом году вы сделали более открытым Центр воспроизводства редких видов животных или зоопитомник под Волоколамском, планировалось также открыть сафари-парк. На какой стадии сейчас этот проект?

— В 2018 году в экспериментальном и ограниченном количестве мы стали организовывать туристические маршруты в зоопитомник. В 2019 году официально вошли в туристическую программу Подмосковья. То есть посещение зоопитомника теперь рекомендуется приезжим гостям.

Да, действительно, еще в прошлом году мы активно разрабатывали проект строительства сафари-парка. Сейчас же мы ведем переговоры с министерством природных ресурсов, чтобы открыть вместо сафари-парка Центр для приема животных, попавших в беду.

Сейчас очень актуален закон "Об ответственном обращении с животными", который с января 2020 года предусматривает закрытие контактных зоопарков, изъятие тех видов животных, которые запрещены к контакту с человеком. В основном это приматы, львы, бурые медведи, тигры, лемуры, тушканчики. Пока нет места, куда их можно пристроить.

Мы думаем, что организация такого центра в Волоколамске имеет ряд преимуществ — есть территория и специалисты, которые могут ухаживать за этими животными. Единственное, что нам нужно, это финансирование, так как сейчас все затраты на проживание животного, которое поступает к нам дополнительно, оплачивается из бюджета зоопарка.

Если наше предложение поддержит министерство природных ресурсов, то мы можем максимально расширить деятельность такого реабилитационного центра, привлекая к участию и волонтеров, что активно практикуется в Европе.

— Как вы считаете, нужны ли вообще контактные зоопарки?

— В данный момент вышел закон "Об ответственном обращении с животными", а значит, есть с чем работать — это важно. Там прописаны основополагающие понятия по содержанию животных, которые закрепляют их базовую правовую защиту. Конечно, еще есть, с чем работать, есть, что корректировать, но это уже последующая работа.

Считаю, высказывание о том, что контактные зоопарки не нужны, это неправильно. Они нужны, но только правильные, где есть животные-компаньоны, домашние животные, подразумеваются такие виды, которые адаптированы к контакту с человеком, которые сами в этом нуждаются.

Необходимо знать, как правильно животное должно содержаться в контактных зоопарках. Обязательно необходимо обеспечивать животных укрытием, куда они могут спрятаться, когда не хотят контактировать с людьми.

Выход не в том, чтобы закрыть контактные зоопарки, а в том, что нужно просто помочь людям привести их в цивилизованное состояние с учетом приложения закрытого перечня животных, которые допустимы к контакту с человеком.

— Какие мероприятия ожидаются в зоопарке в летний сезон?

— Мы готовимся к открытию сезона. Традиционно проведем летний лагерь для детей "Зоомастерские", который пользуется популярностью. Примем участие в Московском культурном форуме, где презентуем свои просветительские и образовательные проекты. В ближайшее время совместно с ООН готовимся к установке на главном входе арт-объекта "Целей устойчивого развития" — все это необходимо для популяризации и продвижения экологопросветительских идей.

Планируем массовые тематические мероприятия, посвященные обитателям зоопарка. Также этим летом мы отметим второй день рождения панд в России.