Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательной думы Депутаты Законодательной думы Томской области на внеочередной сессии в четверг поддержали закон о поправках в Конституцию России , "за" проголосовали 32 парламентария, воздержались четверо, голосовавших против не было, сообщается на официальном сайте регионального парламента.

"Состоялось 42-е внеочередное собрание Законодательной думы Томской области. Депутаты рассмотрели единственный вопрос повестки - закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Большинством голосов депутаты поддержали предложенные изменения", - говорится в сообщении.

Открывая собрание, спикер парламента Оксана Козловская отметила, что собрание носит исторический характер, прежде всего потому, что поправки не могут вступить в силу без их одобрения субъектами Российской Федерации.

"Главная цель поправок – закрепить в Конституции все политические и социально-экономические достижения страны за последние два десятилетия. И обеспечить правовой фундамент дальнейшего развития государства", - приводятся в сообщении слова Козловской.

Руководитель фракции КПРФ Наталья Барышникова объяснила решение фракции воздержаться от голосования – она утверждает, что поправки в основной закон страны принимаются в спешке и 90% россиян либо не читали поправки в Конституцию, либо не понимают, что стоит за их формулировками.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.