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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T10:55+0300
https://ria.ru/20200312/1568475018.html
Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568475252_0:247:3072:1975_1036x0_80_0_0_18f4ff147dbed370ca4de1ebeff35678.jpg
РИА Новости

Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции

10:49 12.03.2020 (обновлено: 10:55 12.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРассмотрение закона РФ о поправке к Конституции РФ
Рассмотрение закона РФ о поправке к Конституции РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательной думы Томской области на внеочередной сессии в четверг поддержали закон о поправках в Конституцию России, "за" проголосовали 32 парламентария, воздержались четверо, голосовавших против не было, сообщается на официальном сайте регионального парламента.
"Состоялось 42-е внеочередное собрание Законодательной думы Томской области. Депутаты рассмотрели единственный вопрос повестки - закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Большинством голосов депутаты поддержали предложенные изменения", - говорится в сообщении.
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Открывая собрание, спикер парламента Оксана Козловская отметила, что собрание носит исторический характер, прежде всего потому, что поправки не могут вступить в силу без их одобрения субъектами Российской Федерации.
"Главная цель поправок – закрепить в Конституции все политические и социально-экономические достижения страны за последние два десятилетия. И обеспечить правовой фундамент дальнейшего развития государства", - приводятся в сообщении слова Козловской.
Руководитель фракции КПРФ Наталья Барышникова объяснила решение фракции воздержаться от голосования – она утверждает, что поправки в основной закон страны принимаются в спешке и 90% россиян либо не читали поправки в Конституцию, либо не понимают, что стоит за их формулировками.
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Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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