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В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
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РИА Новости

В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек

10:46 12.03.2020 (обновлено: 10:48 12.03.2020)
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© AFP 2020 / Robert JaegerПрохожие на площади у Собора святого Стефана в Вене, закрытого в связи с коронавирусом
Прохожие на площади у Собора святого Стефана в Вене, закрытого в связи с коронавирусом
© AFP 2020 / Robert Jaeger
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 302, сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.
В среду утром ведомство сообщало о 206 заболевших, во второй половине дня скорректировало информацию до 246. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
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Согласно последним данным, в Австрии провели 5869 тестов на коронавирус, 302 из них оказались положительными. Ещё четыре человека уже выздоровели.
В среду Австрийские федеральные железные сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное сообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусом.
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ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Ранее во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.
Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, со следующего понедельника мера коснётся и школ, по возможности на замену придет удаленное обучение. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.
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