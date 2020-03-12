В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек

Прохожие на площади у Собора святого Стефана в Вене, закрытого в связи с коронавирусом

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 302, сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

В среду утром ведомство сообщало о 206 заболевших, во второй половине дня скорректировало информацию до 246. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).

Согласно последним данным, в Австрии провели 5869 тестов на коронавирус, 302 из них оказались положительными. Ещё четыре человека уже выздоровели.

В среду Австрийские федеральные железные сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное сообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусом.

ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Ранее во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.