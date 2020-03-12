Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области на внеочередном заседании в четверг большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Депутаты Свердловской области рассмотрели закон РФ о поправке к конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. В итоге "за" проголосовали 43 депутата, двое воздержались.

"Более тысячи предложений пришло в рабочую группу (по внесению поправок в Конституцию РФ). Надо сказать, что, наверное, их гораздо больше, потому что каждому из нас, кто был избран депутатом, неважно на каком уровне - на областном, на муниципальном, - такие предложения приходили... Это говорит о том, что запрос на изменение правил игры существует... Дальше идут уже процедурные вопросы. Все будет зависеть от региональных парламентов, от Конституционного суда и от общероссийского голосования. Если граждане поддержат, то поправки вступят в силу" - сказал, выступая на заседании заксобрания, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников

Предусмотрено, что закон о поправке к конституции будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.