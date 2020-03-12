В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию

УФА, 12 мар – РИА Новости. Депутаты госсобрания Башкирии выступили в поддержку принятого Госдумой закона о поправке к Конституции РФ, инициированного главой государства, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Эта тема затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться, – поправки вносятся на десятилетия, а возможно, и на века. Перечень предложенных изменений расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость нашего государства. В условиях гибкости современного политического процесса, это должно стать страховкой от неожиданных "инициатив", которые потенциально могут ухудшить положение жителей нашей страны", - говорится в комментарии председателя башкирского парламента Константина Толкачева.
Он подчеркнул, что изменение базовых принципов основного закона поправкой к Конституции не предполагается.
"Это принципиально важно. Не менее важно и то, чтобы каждый житель страны понимал суть предложенных поправок... В связи с этим считаю обязанностью парламентариев всех уровней провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки. В документе не должно быть "белых пятен", каких-либо неясностей. В этом законе наш суверенитет, наши традиции и ценности, то, что составляет основу нашей жизни и позволяет принимать стратегические для страны решения. Граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос (на общероссийском голосовании - ред.)", - сказал Толкачев.
За поправки проголосовали 93 депутата, 15 воздержались, один был против, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсобрания региона.
Закон РФ о поправке к конституции в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.