Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T10:46+0300
https://ria.ru/20200312/1568474437.html
В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568399989_0:58:1501:902_1036x0_80_0_0_dc086f6326c04129f1195bed4aca0833.jpg
РИА Новости

В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию

10:40 12.03.2020 (обновлено: 10:46 12.03.2020)
95
© РИА Новости / Денис АбрамовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
УФА, 12 мар – РИА Новости. Депутаты госсобрания Башкирии выступили в поддержку принятого Госдумой закона о поправке к Конституции РФ, инициированного главой государства, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Эта тема затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться, – поправки вносятся на десятилетия, а возможно, и на века. Перечень предложенных изменений расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость нашего государства. В условиях гибкости современного политического процесса, это должно стать страховкой от неожиданных "инициатив", которые потенциально могут ухудшить положение жителей нашей страны", - говорится в комментарии председателя башкирского парламента Константина Толкачева.
Заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
Он подчеркнул, что изменение базовых принципов основного закона поправкой к Конституции не предполагается.
"Это принципиально важно. Не менее важно и то, чтобы каждый житель страны понимал суть предложенных поправок... В связи с этим считаю обязанностью парламентариев всех уровней провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки. В документе не должно быть "белых пятен", каких-либо неясностей. В этом законе наш суверенитет, наши традиции и ценности, то, что составляет основу нашей жизни и позволяет принимать стратегические для страны решения. Граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос (на общероссийском голосовании - ред.)", - сказал Толкачев.
За поправки проголосовали 93 депутата, 15 воздержались, один был против, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсобрания региона.
Конституция РФ
Вчера, 17:39Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт выделил наиболее востребованные блоки в поправке в Конституцию
Закон РФ о поправке к конституции в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Предварительные итоги единого дня голосования
Вчера, 15:30Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о символике голосования по Конституции
501064
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика БашкортостанКонституция РФПолитика
Рекомендуем
Екатеринбург
Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Рассмотрение закона РФ о поправке к Конституции РФ
Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
Рассмотрение закона РФ о поправке к Конституции РФ
В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Пермском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Города России. Кемерово
Кемеровские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Казахстане
В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
Конституция РФ
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Логотип социальной сети Twitter
Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
Посетительница на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В СФ поступают решения региональных парламентов по закону о поправке
Конституция РФ
В Красноярском крае депутаты поддержали конституционные поправки
Прокуратура
В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
Идлиб
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Правительство готово к различным сценариям из-за коронавируса
11:09Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет
11:09В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 73 человек
11:07Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил Мишустин
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
Лента новостейМолния