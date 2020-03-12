В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию

"Это принципиально важно. Не менее важно и то, чтобы каждый житель страны понимал суть предложенных поправок... В связи с этим считаю обязанностью парламентариев всех уровней провести разъяснительную работу с избирателями, донести до людей смысл каждой поправки. В документе не должно быть "белых пятен", каких-либо неясностей. В этом законе наш суверенитет, наши традиции и ценности, то, что составляет основу нашей жизни и позволяет принимать стратегические для страны решения. Граждане должны четко понимать, за что им предстоит отдать свой голос (на общероссийском голосовании - ред.)", - сказал Толкачев.