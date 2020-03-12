Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. На текущий момент в Московской области зарегистрированы три случая заболевания новым коронавирусом, о двоих новых инфицированных сообщили в среду в оперативном штабе - один из зараженных летел из Италии транзитом через Австрию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии - один из них летел транзитом через Австрию, - после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пациентам оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, установлен круг контактных лиц, они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус.
"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 3 случая заболевания. Ситуация находится на контроле оперативного штаба МО, Минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области. Рекомендуем вам находиться на карантине дома в течении 14 дней по возвращении из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испания, Федеративной Республики Германия", - подчеркнули в министерстве.
Минздрав региона напомнил, что при появлении любых симптомов ОРВИ – необходимо оставаться дома и вызвать врача, также воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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