Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T10:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568474116.html
Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568386203_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_0277ef4938a41fc7119ae7b069d4942e.jpg
РИА Новости

Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию

10:38 12.03.2020
671
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. На текущий момент в Московской области зарегистрированы три случая заболевания новым коронавирусом, о двоих новых инфицированных сообщили в среду в оперативном штабе - один из зараженных летел из Италии транзитом через Австрию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии - один из них летел транзитом через Австрию, - после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В лаборатории
Вчера, 14:58
Эксперты: разработка вакцины от коронавируса займет минимум год
В ведомстве отметили, что пациентам оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, установлен круг контактных лиц, они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус.
"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 3 случая заболевания. Ситуация находится на контроле оперативного штаба МО, Минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области. Рекомендуем вам находиться на карантине дома в течении 14 дней по возвращении из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испания, Федеративной Республики Германия", - подчеркнули в министерстве.
Минздрав региона напомнил, что при появлении любых симптомов ОРВИ – необходимо оставаться дома и вызвать врача, также воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
011100
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)АвстрияИталияОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
Прохожие на площади у Собора святого Стефана в Вене, закрытого в связи с коронавирусом
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
Коронавирус
В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Зал 8. Придворная культура России.
Объявлен конкурс на лучшее название нового музея на Красной площади
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Казахстане
В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Резидент Comedy club Гарик Мартиросян
Мартиросян рассказал, как Зеленский "лишил смысла жизни" артистов КВН
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Коронавирус
В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
Логотип социальной сети Twitter
Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В Центральном госпитале города Ухань
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Правительство готово к различным сценариям из-за коронавируса
11:09Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет
11:09В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 73 человек
11:07Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+, заявил Мишустин
11:05Биржи Европы открылись спадом в пределах 5-6%
11:04В Кабардино-Балкарии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
11:03В РПЦ призвали покупать книги для нуждающихся детей
11:00ФСБ изъяла у торговцев оружием более 200 "стволов"
10:58В Самарской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:58В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад к 75-летию Победы из-за коронавируса
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
Лента новостейМолния