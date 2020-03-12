Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию

"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 3 случая заболевания. Ситуация находится на контроле оперативного штаба МО, Минздрава МО и Роспотребнадзора по Московской области. Рекомендуем вам находиться на карантине дома в течении 14 дней по возвращении из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испания, Федеративной Республики Германия", - подчеркнули в министерстве.