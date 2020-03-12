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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T10:56+0300
https://ria.ru/20200312/1568473083.html
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567084722_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_133e7de6200f27da5d4c5ffd6159f33b.jpg
РИА Новости

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

10:32 12.03.2020 (обновлено: 10:56 12.03.2020)
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© Sputnik / Basel ShartouhИдлиб
Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе", — цитирует его телеканал NTV.

Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Пятого марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияХулуси АкарВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровТурцияСирияВ мире
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