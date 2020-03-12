Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе", — цитирует его телеканал NTV.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Пятого марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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