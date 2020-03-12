Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".